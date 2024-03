Mostro, "Andare via" feat. Shari è il suo nuovo singolo

Dopo oltre un anno dall’uscita di “THE ILLEST, VOL. III”, terzo capitolo della saga “The Illest” accolto positivamente da critica e pubblico, Mostro ritorna in grande stile con il nuovo singolo “Andare via” (Epic Records/Sony Music Italy), che vede il featuring di Shari. Il brano sarà fuori da venerdì 29 marzo su tutte le piattaforme digitali; da oggi è disponibile in pre-save a questo link: https://epic.lnk.to/AndareVia

In “Andare via”, Mostro affronta il tema del desiderio di fuga, del sentirsi in gabbia e della necessità di evadere. Il brano è attraversato da un sound leggero e vintage nel ritornello, che esplode su un beat rap/trap moderno nelle strofe. Nel pezzo ritroviamo il tipico stile di Mostro, caratterizzato da una scrittura diretta ed estremamente evocativa. La voce di Shari, che accompagna il ritornello, crea uno spazio quasi meditativo fra le due strofe, rendendo il singolo ancora più dinamico. “Andare via” presenta, così, due anime differenti: una più provocatoria grazie alle rime taglienti del rapper, e una seconda più poetica, accompagnata dal timbro di Shari, dolce ma allo stesso tempo graffiante.

“Andare via” è prodotto da Nick Sick, producer con cui il rapper romano continua la collaborazione artistica, dopo aver fondato il collettivo ILL MOVEMENT e che lo ha seguito anche per il brano “Underrated”, contenuto in “THE ILLEST VOL. 3”. Il nuovo singolo, infatti, arriva dopo “THE ILLEST, VOL. III”, l’album uscito il 27 gennaio 2023 con cui l’artista ha continuato a raccontare la sua vocazione per il rap e la voglia di rivalsa, grazie ad una nuova consapevolezza, lucida e disarmante. Con questo album, Mostro ha avuto la possibilità di collaborare con artisti e produttori diversi (Jake La Furia, Emis Killa, Il Tre, MadMan, Gemitaiz, 2ND Roof, Andry The Hitmaker, tra gli altri), un tassello di un percorso artistico e personale inaugurato con la firma per Epic Records/Sony Music Italy.

Con “Andare via” l’artista confermerà ancora una volta il suo stile trasgressivo, che gli ha permesso di conquistare numerosi traguardi come la certificazione ORO per l’album “THE ILLEST VOL. 2”, che ad oggi conta oltre 90,2 milioni di stream su Spotify, il disco “Sinceramente Mostro” che ne raggiunge ad oggi più di 67,7 milioni, mentre “Ogni maledetto giorno” (Disco di PLATINO) in una sola settimana dall’esordio è riuscito a scalare ben 87 posizioni della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti. L’ultimo album “THE ILLEST VOL. 3” conta al momento 25,8 milioni di stream.