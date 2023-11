Mughini: "Quella volta che mollai un ceffone a una donna. Lo rifarei ancora"

Mughini "si accoda" a Feltri sulla differenza tra "colpe e responsabilità", ma rivela: "In passato ho dato un ceffone a una donna"

Dopo l'abbandono del Grande Fratello Giampiero Mughini si riappropria del suo storico ruolo di autore irriverente e sceglie di intervenire a posteriori sul commento di Mattia Feltri su La Stampa, in cui si fa un distinguo netto tra il concetto di colpa e quello di responsabilità a proposito del caso di femminicidio della giovane Giulia Ceccettin.

A tal proposito, il giornalista si racconta su Dagospia, facendo un excursus del suo rapporto con le donne nel tempo e quindi anche su presunte tendenze sessiste (o meno), con le parole riportate di seguito.

"Nei confronti del genere femminile mi ascrivo senz'altro delle "colpe", ad esempio la risolutezza con cui chiusi un rapporto sentimentale nei miei vent'anni, una circostanza in cui mancai di garbo e di sensibilità nel dire a una donna meravigliosa che il nostro rapporto era finito. Ancora oggi me ne vergogno. Per il resto ho imparato assieme all'arte di respirare che alle donne si cede il passo e che non vanno sfiorate neppure con un mignolo. Con un'eccezione. Mollai un ceffone in volto con la mano sinistra (la destra me l'avevano sfracassata i Crs parigini del maggio 1968) a una mia "ex" che s'era presentata a casa mia con l'intento specifico di insultarmi e offendermi. Insultarmi e offendermi a freddo, era montata a casa mia esattamente con questo intento e solo con questo intento. Altre cento volte mi trovassi in quella specifica e determinata situazione, altre cento volte mollerei il ceffone".

"Se in quell'occasione ho provato disprezzo per le donne? - prosegue Mughini - Ma nemmeno per idea, solo per quella donna con tanto di nome e cognome (e che ovviamente non rivelerei neppure sotto tortura). Solo per quella "persona". Perché non esistono gli "uomini" e le "donne" e bensì soltanto le "persone". Tizio, Caio, Giuseppina, Ester. Alcuni miliardi di "persone".