Musica, Maneskin al secondo posto degli ascolti Spotify Global

Un successo annunciato quello di "Stay", duetto tra il rapper australiano The Kid Laroi e l'icona pop Justin Bieber, fin da quando il rapper nel settembre del 2020 aveva pubblicato sui proprio canali social uno stralcio di brano; un successo che oggi si declina su Spotify con il debutto in vetta alla classifica Global, dove raccoglie 53 milioni di ascolti. Ben dieci milioni in piu' dei nostri Maneskin, che si accomodano cosi' in seconda posizione con "Beggin'", cover dei Four Seasons, contenuta nell'album "Chosen", il primo uscito dopo l'esperienza a X-Factor della band romana, quindi ben prima dell'exploit a Sanremo e all'Eurovision Song Contest, che ha dato a Damiano, Vic, Ethan e Thomas una visibilita' mondiale. Impennata fino al gradino piu' basso del podio per "Industry Baby", brano in cui ad incrociare le rime sono i rapper statunitensi Lil Nas X e Jack Harlow, quarto estratto dall'album di esordio di Lil Nas X dal titolo "Montero".

Conferma in quarta posizione per Ed Sheeran, il nuovo singolo del cantautore divenuto cult per un'intera generazione si intitola "Bad Habits". Scende al quinto posto Olivia Rodrigo, nota per aver interpretato il ruolo di Nini Salazar-Roberts nella serie "High School Musical", con il brano "good 4 u", sua ultima uscita, a lungo in vetta nella specifica chart della piattaforma. Nuova entrata in sesta posizione, occupata da Billie Eilish, nuova giovanissima principessa del pop mondiale, con "Happier than Ever", title track del suo secondo attesissimo album. Settimo posto dove ritroviamo Lil Nas X, stavolta con "MONTERO (Call Me By Your Name)", altra title track dell'ultimo album del rapper che ha conquistato la discografia mondiale nel 2018 con la hit "Old Town Road". Ottava posizione occupata da un duetto, loro sono due tra le rapper piu' seguite della scena mondiale: Doja Cat e SZA, la canzone e' "Kiss Me More". Scende al nono posto Rauw Alejandro, una delle nuove stelle del panorama musicale latino, la canzone si intitola "Todo de Ti" ed e' una delle hit dell'estate 2021. Chiude la top ten Bad Bunny, artista piu' ascoltato in assoluto sulla piattaforma per quel che riguarda l'annata 2020, il suo nuovo singolo si intitola "Yonaguni".