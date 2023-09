Myrta Merlino, stipendio d'oro per condurre Pomeriggio 5. Ecco quanto guadagna

Myrta Merlino, stipendio d'oro per condurre Pomeriggio Cinque. Ecco quanto guadagna

Ma quanto guadagna Myrta Merlino a Mediaset? Approdata alla conduzione di Pomeriggio Cinque, sebbene sia ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, sembra che la sua conduzione, in netto contrasto con quella di Barbara D'Urso, stia riscuotendo apprezzamenti.

Al momento non si conoscono le cifre ufficiali del cachet della conduttrice. Tuttavia, si può provare a trarre delle conclusioni facendo riferimento ai compensi che si dice percepisse Barbara D'Urso prima della sua fuoriuscita dal programma. La D’Urso, secondo alcune indiscrezioni riportate da TrendOnline, avrebbe guadagnato circa 8.000 euro per ogni puntata di Pomeriggio Cinque.

Se consideriamo che il programma va in onda 5 giorni su 7, questo si tradurrebbe in un guadagno mensile di 160.000 euro per la conduttrice e di, dunque, oltre 1,7 milioni all'anno. Non è dato sapere se le cifre percepite da Myrta Merlino siano le stesse, ma è difficile pensare che percepisca una cifra troppo inferiore a questa.

È importante notare, comunque, che questi numeri non sono stati confermati e rappresentano solo delle speculazioni riguardo al compenso della conduttrice del programma pomeridiano su Canale 5.