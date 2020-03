MySocialRecipe lancia un nuovo contest per chi resta a casa in tempi di Covid

Con “Il Buono di stare a casa”, MySocialRecipe lancia una sfida alla sua community con un nuovo contest tutto social per raccogliere e custodire le ricette tradizionali, qualunque sia l'idea di tradizione che abbiamo. La richiesta è semplice: far circolare cose belle e buone e condividere positività, attraverso una ricetta che ci si tramanda a casa da anni o una che è stata inventata da questa generazione e ora è diventata una nuova tradizione.

Partecipare è facilissimo: basta commentare, con la foto del proprio piatto, il post con cui è stata lanciata l'iniziativa sulla pagina Facebook di MySocialrecipe entro il 3 aprile. A partire dal giorno successivo, sulla pagina di MySocialRecipe verrà pubblicato un album con le foto di tutte le ricette e la più cliccata fino al 10 aprile sarà pubblicata su una rivista di settore.

In queste giornate pesanti, MySocialRecipe lancia anche l'iniziativa “Zero Sprechi”: “Se è vero che le nostre abitudini non saranno più le stesse - dichiara Francesca Marino Ceo di MySocialRecipe e nutrizionista - oggi più che mai bisogna cogliere al volo questa opportunità affinché siano migliori anche dal punto di vista nutrizionale e soprattutto più sostenibili”. Ecco perché tutti gli utenti della pagina Facebook di MySocialRecipe sono stati invitati a pensare e creare ricette in linea con la "cucina di recupero”. Troppo cibo viene buttato, spesso anche quando sarebbe ancora buono.