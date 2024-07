Naomi Moschitta, la nuova Diletta Leotta: da Uomini e Donne a Sportitalia

Nel 2022, Naomi Moschitta aveva fatto il suo debutto televisivo sul palcoscenico nazionale di Canale 5 nel programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi, seduta sulla poltrona della corteggiatrice.

Ma la 23enne laureata in Scienza della Comunicazione con 110 e lode (appassionata di danza e formazione da attrice) sta facendosi apprezzare nel mondo del giornalismo sportivo.

Dopo essere stata conduttrice e cronista in programmi sportivi e per l’emittente Antenna Sicilia (nel suo curriculum la partecipazione a programmi come “Playa Bonita” e “Insieme”) da qualche tempo è sbarcata a Sportitalia (l'emittente guidata da Michele Criscitiello).

Insomma Naomi Moschitta nuova star dello sport in tv (e dei social dove le sue foto sono sempre apprezzate dai followers), sulle orme di una sua concittadina eccellente (entrambe di Catania) Diletta Leotta...