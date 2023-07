Nasce il giornale online dedicato alle modelle di OnlyFans

KTP Web Agency, fondata da Emiliano Belmonte e Valeria Fossatelli, annuncia il lancio di OnlyFansNews.it, il primo giornale italiano interamente dedicato al mondo di OnlyFans.

Come scrive Primaonline, questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per raccogliere le esperienze dei giovani imprenditori digitali e dei Creator, che stanno ridefinendo il modo di lavorare in un mondo in continua evoluzione.

OnlyFansNews.it – spiega una nota – si propone di raccontare i lati positivi e negativi di questo fenomeno, offrendo una piattaforma per condividere esperienze, promuovere il dialogo e creare una comunità attorno a questa forma di lavoro innovativa.

OnlyFansNews.it, scrive ancora Primaonline, si proporrà di fornire informazioni aggiornate, notizie, consigli pratici e approfondimenti sui temi più rilevanti per i Creator di OnlyFans.