Talk show/ Tv ostaggio dei soliti volti, Sallusti e Travaglio prezzemolini

Sallusti sempre in tv, Travaglio "re" di Otto e mezzo. La classifica dei prezzemolini di talk show

Recentemente, un’analisi condotta da Tommaso Anasta, Nicola Chelotti e Marco Gambaro e pubblicata su X dall’economista Riccardo Puglisi, ha evidenziato l'importanza di considerare non solo i politici, ma tutti gli ospiti presenti nei talk show, al fine di valutare l'equilibrio politico e giornalistico all’interno di tali programmi televisivi.

I dati raccolti riguardano il periodo compreso tra il 2012 e il 2023 e prendono in esame quattro tra i principali talk show televisivi: Cartabianca, diMartedì, Otto e Mezzo e Quarta Repubblica. Attraverso un'analisi preliminare di tali dati, emerge un quadro interessante che fornisce spunti di riflessione sulla composizione degli ospiti e, appunto, sull'equilibrio politico.

Ebbene, Quarta Repubblica risulta essere il programma con la maggiore concentrazione di ospiti, in quanto i primi dieci personaggi totalizzano oltre il 31% delle ospitate complessive. Al contrario, in programmi come Otto e Mezzo, la percentuale dei primi dieci ospiti scende al 26%, evidenziando una maggiore diversità nella scelta degli ospiti.

Un'analisi più dettagliata rivela inoltre che diMartedì mostra una distribuzione più equilibrata degli ospiti, con il 27% delle ospitate assegnate ai primi venti personaggi più frequenti. Ciò suggerisce una maggiore varietà di voci e opinioni all'interno del programma, con una rappresentanza più ampia di diversi punti di vista.

GUARDA LA CLASSIFICA DEI PREZZEMOLINI DEI TALK





È interessante notare che 31 personaggi occupano le prime dieci posizioni, poiché alcuni di essi sono presenti in più di un talk show. Il personaggio più presente in assoluto è Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, seguito da Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Massimo Giannini, ex direttore della Stampa e attuale editorialista di Repubblica, con oltre 360 ospitate ciascuno nel periodo considerato.

Nel dettaglio, a dominare la classifica per quel che riguarda “diMartedì” è il sondaggista Ferdinando Pagnoncelli con 203 presenze, seguito da Sallusti (169) e da Elsa Fornero (146). Passando a Cartabianca, il prezzemolino è Mauro Corona con 140 ospitate. A seguire, Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano (137) e Maurizio Belpietro, editore e direttore de La Verità, con 72 ospitate.

Riguardo a Otto e Mezzo, il direttore del Fatto Quotidiano totalizza 355 ospitate. Segue, presente anche in questo caso, Scanzi con 291 presenze. Chiude il podio il giornalista Beppe Severgnini, ospite di Lilli Gruber per 287 volte nel periodo tra il 2012 e il 2023.

Infine, Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, conduce le ospitate di Quarta Repubblica con 146 presenze. Segue l’ex Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura Vittorio Sgarbi con le stesse presenze. Chiude, infine, il prezzemolino Sallusti con 128 presenze.