Netflix cancella le password condivise. Brutto regalo per 100 mln di utenti

Netflix annuncia: "Non vi piacerà". Stretta sugli abbonamenti condivisi

Netflix annuncia un provvedimento nei confronti degli utenti, mettendo già le mani avanti. "Quello che stiamo per comunicarvi non vi piacerà". Il colosso dello streaming ha deciso, per combattere il calo degli abbonamenti, di verificare l’identità di chi guarda. Gli abbonati americani - si legge su Repubblica - si apprestano a ricevere un codice inviato sul cellulare per attivare il servizio. Poi toccherà probabilmente a quelli in Sudamerica, Europa e Asia. Il gigante dell’intrattenimento in streaming, secondo il Wall Street Journal, ha deciso di limitare la condivisione della password e di rendere più complicata la possibilità di usufruire dei suoi contenuti agli utenti che non appartengono allo stesso nucleo domestico.

La decisione, allo studio da almeno tre anni, - prosegue Repubblica - ha registrato un’accelerazione perché il fenomeno della "condivisione" ha preso troppo il largo: sarebbero cento milioni le persone che seguono abusivamente i programmi Netflix, utilizzando password prese in prestito da amici o familiari, stando lontani. Il quotidiano finanziario cita il caso di un pensionato di 77 anni di Chicago che ha dato la password alla figlia, che vive in un’altra città: rischia di non poterlo più fare. Ma ci sono anche casi più estremi: un abbonato di Puerto Cabello, in Venezuela, aveva scoperto che la password data alla sorella era finita ad altre ventisei persone, di cui molte a lui sconosciute.