Netflix 'ingaggia' i Beckham: contratto da 20 mln di dollari per un docufilm

I Beckham entrano in affari con Netflix. Dopo il successo della serie statunitense Al passo con in Kardashian, anche la celebre famiglia britannica aprirà le porte di casa agli occhi di fan e spettatori, mostrandosi durante la routine quotidiana. In base al contratto, siglato da David e Victoria Beckham, da circa 20,6 milioni di dollari, la piattaforma produrrà un docufilm che indagherà e svelerà tutti i retroscena sulla coppia, sugli aspetti professionali, e sugli esordi, di quella che è una delle coppie più ammirate del globo, rispettivamente da calciatore con la maglia del Manchester United e da Spice Girls. L'uscita è prevista per il 2022.