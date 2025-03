Newco Management, riorganizzazione strategica: le nomine di Elena Olivieri e Lorenzo Sardisco

Newco Management, riorganizzazione strategica: le nomine di Elena Olivieri Lorenzo Sardisco

Newco Management, agenzia leader nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento da oltre dieci anni, annuncia una riorganizzazione strategica con due nuove nomine che riguardano professionisti già affermati all'interno dell’azienda.

Elena Olivieri assume la responsabilità operativa di tutte le attività artistiche dei talenti dell’agenzia, dall’intrattenimento alla musica, al fine di garantire i massimi standard di qualità nella gestione di ogni progetto, forte di oltre 10 anni di esperienza sul campo.

Lorenzo Sardisco, in Newco Management dal 2017, viene promosso a responsabile della divisione advertising, da sempre motore dell’agenzia milanese e capace di erogare oltre 400 campagne anno, commissionate da 150 diversi clienti.

Lorenzo Sardisco



Entrambi lavoreranno a stretto contatto con i due fondatori Francesco Facchinetti, confermato a capo del Music Management, e di Niccolò Vecchiotti, guida dell’Arts Management, oltre che CEO dell’agenzia.

Newco Management

Fondata nel 2013 Newco Management è oggi una realtà di riferimento in Italia nella consulenza artistica, con un talent roster che comprende presentatori, attori, registi, cantanti, content creator e influencer. L'agenzia si distingue anche per la sua capacità di elaborare strategie mirate a valorizzare i propri assistiti, con un forte focus sull’innovazione e l’amplificazione della loro visibilità. Il core business include, inoltre, la gestione interna di campagne pubblicitarie, in stretta collaborazione con clienti diretti e agenzie.

Tra gli artisti rappresentati da Newco Management figurano nomi di grande rilevanza come Frank Matano, Selvaggia Lucarelli, Mr. Rain, Giulia De Lellis, Lodovica Comello, Mariasole Pollio, Tommaso Cassissa, Modà, e molti altri.