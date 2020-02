Nomine Rai, "l'esclusa" Ammirati diventa Presidente Istituto Luce-Cinecittà

Più volte designata quale papabile direttrice di una rete Rai o titolare di una superdirezione, la dirigente televisiva, scrittrice e giornalista Maria Pia Ammirati, dal 2014 responsabile di Rai Teche, era rimasta infine esclusa dalla corsa alle nomine del gennaio scorso, che avevano visto privilegiarle Silvia Calandrelli alla guida di Rai3. La negazione della rivincita contro la "rivale" di sempre Teresa De Santis, alla quale l'Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini ha strappato la direzione di Rai1, è tuttavia durata un battito di ciglia.

Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini ha infatti scelto Ammirati quale nuovo presidente dell'Istituto Luce-Cinecittà, la società pubblica che opera come braccio operativo del Ministero da lui presidiato.

"Quella di Maria Pia Ammirati" ha dichiarato il Ministro, "è una nomina autorevole per una delle principali realtà del settore cinematografico e audiovisivo, nell'augurarle buon lavoro, ringrazio Roberto Cicutto, ora alla guida della Biennale, per il grande impegno e la passione con cui ha rinnovato e rilanciato Cinecittà nel mondo". Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. E ulteriore tacito avvertimento all'Ad Salini dal Pd intenzionato a defenestrarlo poiché non sufficientemente proclive ad accontentare le esigenze dem: "Noi, ai nostri (Maria Pia Ammirati è in quota Partito Democratico), ci teniamo".