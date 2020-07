Nunzia De Girolamo condurrà un programma su Rai1: "Ciao Maschio!"

Nunzia De Girolamo su Rai 1, da novembre, come protagonista: la moglie del ministro Boccia condurrà un programma tutto suo sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. I palinsesti verranno presentati giovedì 16 luglio alla stampa, ma, salvo imprevisti, si sa già che il programma tv dell’ex deputata di Forza Italia ed ex ministra del governo Letta andrà in onda da novembre il sabato sera in seconda serata. Il titolo provvisorio è Ciao maschio!, nome e format che richiamano il programma che Catherine Spaak guidò dal 1988 al 2002: interviste a uomini, solo uomini, un argomento a puntata ma sempre di attualità.

La carriera della De Girolamo in tv sembra ormai lanciata: da opinionista su La7 a Non è l’arena di Massimo Giletti, a Ballando con le stelle, edizione 2019 in cui si è esibita in coppia con Raimondo Todaro, allo scherzo organizzato con Le Iene al marito, ministro del governo Conte bis per gli affari regionali, Francesco Boccia.

Matrimonio molto chiacchierato quello tra i due, appartenenti a due schieramenti opposti: berlusconiana lei, del Partito democratico lui, si sono sposati in sede civile nel 2011 e hanno poi avuto una figlia, Gea.