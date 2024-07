Oggi, dopo Carlo Verdelli lascia anche il vicedirettore Marco Pratellesi

Nelle scorse ore l'annuncio di Andrea Biavardi come nuovo direttore di ‘Oggi’ (a partire dal 9 luglio) dopo l'addio di Carlo Verdelli. Ora, anche il suo, Marco Pratellesi, ha ufficializzato che lascia il settimanale Rcs. “Una sera al Corriere Carlo Verdelli mi disse: un buon vice è quello che sa fare il giornale del direttore. Ecco perché lunedì lascio Oggi con lui. Ci ha guidati una certa idea di giornalismo. Grazie all’intelligenza della redazione, dei collaboratori e dei lettori", ha scritto in un post social. Con un Post Scriptum: "Sono stati due anni e mezzo bellissimi, non si può che esserne felici”.

Originario di Firenze ed esperto di digitale e intelligenza artificiale applicata al giornalismo, Andrea Pratellesi ha avviato il sito del Corriere della Sera (di cui dal 2002 al 2010 è stato direttore responsabile, con Verdelli vice) poi è passato al sito dell’Espresso. In passato è stato condirettore di Agi, ha lavorato anche allo sviluppo digitale di Condé Nast e di Poligrafici Editoriale. Nel 2011 ha ricevuto il premio giornalistico Arrigo Benedetti per il suo contributo innovativo nel settore dei nuovi media. Ha scritto la definizione di «blog» nell’Enciclopedia Treccani.