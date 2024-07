Oggi, Marianna Aprile? No. Urbano Cairo ha scelto Andrea Biavardi direttore

Oggi, Marianna Aprile direttore? No Urbano Cairo ha scelto Andrea Biavardi

Andrea Biavardi è il nuovo direttore di Oggi dopo che nelle scorse ore erano circolate indiscrezioni - da parte di Dagospia - che per la successione di Carlo Verdelli davano in pole position Marianna Aprile - già caposervizio al settimanale e conduttrice di In Onda su La7 in access prime time (con Otto e Mezzo di Lilli Gruber che è andato in vacanza lo scorso venerdì dopo un'altra stagione top sul fronte degli ascolti tv e in attesa del ritorno in tv a partire dell'autunno).

Smentite le indiscrezioni, Urbano Cairo ha dunque scelto l'ex direttore di For Men Magazine, In Viaggio, Natural Style e Airone. "RCS MediaGroup comunica che Andrea Biavardi è stato nominato direttore di OGGI e assumerà l’incarico a decorrere dal 9 luglio. Andrea Biavardi, che aveva già lavorato al settimanale OGGI durante la direzione di Paolo Occhipinti, e che in precedenza è stato direttore, tra gli altri, de La Nazione e Il Giorno, è in Cairo Editore dal 2002", viene spiegato da Rcs.

“Ad Andrea Biavardi vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e importante direzione.” le parole di Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup.

Chi è Andrea Biavardi, nuovo direttore di Oggi

Andrea Biavardi è stato direttore delle riviste For Men Magazine, In Viaggio, Natural Style e Airone, oltreché volto televisivo. E’ autore del libro autobiografico Fuori dal coro (Cairo, 2006) e del saggio Sbuccia il maschio (Mondadori, 2002). Carriera giornalistica iniziata a Il Giornale nel 1977, ha anche diretto i mensili Vera, Men’s Health e i quotidiani La Nazione e Il Giorno.