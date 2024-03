Onlyfans, gli extra sono il segreto del successo. "Nessuno può fermarci"

Onlyfans, un sistema che vale 5,6 miliardi ed è in continua espansione

L'inchiesta della Guardia di finanza sugli influencer che avrebbero evaso qualcosa come 11 milioni di euro al Fisco, smaschera un mercato segreto, ma forse solo per gli inquirenti, visto che ad esempio le ragazze coinvolte di Olnyfans, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, vantano milioni di utenti e non sono esattamente delle sconosciute. La promessa di monetizzare sui contenuti sessualmente più o meno espliciti attira (e spesso illude) tutte quante e crea - si legge su Repubblica - un mercato che vale nel mondo oltre 5,6 miliardi di transazioni all'anno. Migliaia di ragazze in tutta Italia hanno ormai scoperto di poter guadagnare attraverso l’immagine del proprio corpo, o la fantasia dello stesso, facilmente e senza rischi. Esistono poi anche gli "extra", i contenuti personalizzati per cui di solito ci si accorda tramite chat privata e che possono consistere un po' in qualunque cosa, come un vocale in cui il nome dell’utente pagante viene pronunciato mentre si fa dirty talk (letteralmente "parlare sporco") e altri contenuti hot personalizzabili.

Sono sempre più numerose le italiane che offrono contenuti per adulti sul sito esploso ai tempi della pandemia. C’è chi assicura: "Non faccio male a nessuno e pago davvero tante tasse". Molte ragazze sono convinte che ormai questo sistema sia ormai impossibile da interrompere: "Nessuno può fermarci". C'è chi guadagna milioni. Ma per tutte le altre la media è di 151 dollari al mese. Il fenomeno Onlyfans lo spiega uno psicoterapeuta che il mondo dei social lo conosce bene e lo studia da anni. "Censurare o cancellare i loro video - dice Matteo Lancini a Repubblica - serve a poco, lo sappiamo, serve a placare la nostra ansia di adulti, ma proprio noi adulti abbiamo creato questi modelli. Succede che quel messaggio, corpo, popolarità, denaro e successo, un mix così semplice da sembrare banale, diventi la sua ambizione di follower, il suo sogno di ragazzina. Ma non è qualcosa che nasce dal nulla, non è "colpa" dell’adolescente, è il frutto di un sistema culturale globale".