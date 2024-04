Oppenheimer in prima tv e Sky regala otto film doc di Christopher Nolan

Oppenheimer su Sky in prima tv con 8 film doc di Christopher Nolan

Oppenheimer ma non solo. Sky manda in prima tv l'atteso film (tratto dal libro vincitore del Premio Pulitzer) che ha vinto 7 Oscar e fa un regalo ai suoi abbonati: oltre alla storia sullo scienziato padre della bomba atomica propone ben 8 pellicole firmate dal grande regista Christopher Nolan. Vediamo i dettagli

Oppenheimer, dove si può vedere il film vincitore agli Oscar

Oppenheimer è arrivato in prima tv su Sky per gli abbonati del pacchetto cinema. L'atteso film che ha stravinto agli Oscar 2024 (miglior pellicola) è visibile su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Collection. Non solo. gli appassionati possono anche seguirlo acquistandolo su Now. E ancora. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Oppenheimer, il film premio Oscar di Christopher Nolan sul 'padre della bomba atomica'

Scritto e diretto da Christopher Nolan, vincitore del premio Oscar per la Miglior Regia, Oppenheimer è un thriller epico girato in IMAX che catapulta il pubblico nell'adrenalinico paradosso dell'enigmatico uomo che per salvare il mondo è costretto a metterlo a rischio. Il film è tratto dal libro vincitore del Premio Pulitzer Robert Oppenheimer – Il Padre della Bomba Atomica - American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, e racconta la vita e il lascito del fisico teorico J. Robert Oppenheimer, il cui epocale lavoro come direttore del Progetto Manhattan al laboratorio di Los Alamos, ha portato alla creazione della prima bomba atomica.

Oppenheimer, il trailer del film di Christopher Nolan

Oppenheimer, il cast del film di Christopher Nolan che ha trionfato agli Oscar 2024

Il film vede Cillian Murphy, premiato con l’Oscar come Miglior Attore Protagonista, nel ruolo di J. Robert Oppenheimer ed Emily Blunt nei panni di sua moglie, la biologa e botanica Kitty Oppenheimer. Matt Damon interpreta Leslie Groves, direttore del Progetto Manhattan e Robert Downey Jr., premiato con l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista, ha il ruolo di Lewis Strauss, membro fondatore della Commissione per l’Energia Atomica degli Stati Uniti. Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Josh Hartnett quelli del pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence e Casey Affleck interpreta Boris Pash, capo del controspionaggio dell'esercito al Presidio di San Francisco. Del cast fanno parte anche Rami Malek nel ruolo di David Hill e Kenneth Branagh in quello del fisico Niels Bohr.

Oppenheimer, la trama del film di Christopher Nolan in onda su Sky Cinema

Epica e avvincente, la storia di Oppenheimer scorre su due binari paralleli: da una parte scava in profondità nella psiche di una mente americana pressoché unica – il brillante scienziato dietro l’invenzione che ha sconvolto il mondo e che allo stesso tempo ha rappresentato il culmine dell’ingenuità umana, un’invenzione che avrebbe potuto rimodellare il concetto di civiltà e allo stesso tempo minacciare definitivamente il futuro dell’umanità; dall’altra viene raccontata l’eredità di Oppenheimer negli anni successivi al Progetto Manhattan centrando il racconto su Lewis Strauss, un altro dei protagonisti della politica nucleare degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, al quale, nel 1959, è stato assegnato il ruolo di Segretario di Commercio dal Presidente Dwight D. Eisenhower.

Oltre ai già citati premi Oscar, ai quali si aggiungono quello per la Miglior Fotografia, Miglior Montaggio e Miglior Colonna Sonora Originale, Oppenheimer è stato premiato anche con cinque Golden Globe® e sette premi BAFTA.

Oppenheimer, i film di Christopher Nolan su Sky Cinema

In occasione della prima TV di Oppenheimer, saranno programmati su Sky Cinema Collection, da sabato 27 aprile a venerdì 3 maggio e sempre disponibili on demand, altre otto pellicole firmate dal grande regista Christopher Nolan: MEMENTO, il film che si dirama nei labirinti della mente con Guy Pearce; il thriller INSOMNIA con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank; la pellicola sui misteri dell’illusionismo THE PRESTIGE, con Hugh Jackman e Christian Bale; il visionario INCEPTION, vincitore di 4 premi Oscar®, con Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt; il kolossal sci-fi, vincitore dell’Oscar® agli effetti speciali, INTERSTELLAR, con un grande cast capitanato da Matthew McConaughey e Jessica Chastain; e la trilogia sull’Uomo pipistrello, interpretato da Christian Bale, BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO e IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO.