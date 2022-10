Ora solare 2022 quando cambia? È il momento di spostare le lancette

Ora solare 2022, quando cambia? Ecco a che ora scatta e se si dormirà di più o meno

Questo weekend torna in vigore l'ora solare e con essa riparte anche la polemica sul fatto che questa politica sia corretta o meno. Nella notte tra sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre a partire dalle 3.00 si dovranno spostare le lancette di un'ora indietro. Fortunatamente oggi la maggior parte dei dispositivi elettronici lo fa da solo in automatico. Dalle 3.00 si passerà quindi alle 2.00. In sostanza a partire da domenica si dormirà un'ora in più ma allo stesso tempo si perderà quasi un'ora di luce.

Il dibattito sull'ora solare è diventato ancora più acceso in questo periodo a causa dell'esplosione dei prezzi per l'energia e il caro bollette che costringono milioni di italiani a dover scegliere tra portare il cibo a tavola e pagare il proprio fornitore di luce e gas. C'è infatti chi propone di eliminarla del tutto o almeno di spostarne più avanti la data di entrata in vigore.

Ora solare 2022: "Prorogarla può far risparmiare 500 milioni l'anno"

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit insieme ai rappresentanti delle istituzioni e della società civile hanno lanciato un appello al ministro della Salute, Andrea Costa, per posticipare il passaggio all'ora solare 2022 almeno fino al 30 novembre. In questo modo si stima un risparmio energetico di oltre 500 milioni di euro l'anno dovuto al minor utilizzo dell'energia elettrica e un taglio delle emissioni di CO2 pari a 200mila tonnellate l'anno.