Oro alla Patria, bufera su Liorni: "Sono antifascista, non era un elogio"

Il conduttore Rai Liorni chiarisce la sua posizione dopo che domenica durante la trasmissione L’Eredità ha definito "patriottico" il gesto di donare- sotto il regime fascista-l'oro alla patria. "Donare l’oro alla patria si faceva per patriottismo, poi ci sono state anche storie di persone che l’hanno fatto ma non avrebbero voluto farlo, però lo spirito della giornata era quello", ma "io sono un antifascista, non potrei mai fare un elogio del fascismo. Stavo solo raccontando le emozioni di quel giorno con l’ottica dei tempi". Un chiarimento era però necessario, "ve lo dovevo, mi dispiace per chi l’ha interpretato in un modo diverso, avrei dovuto essere più chiaro ma questa era la mia intenzione".

GUARDA IL VIDEO