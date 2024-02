Oscar 2024, allarme pubblicità? Caccia agli inserzionisti, ma...

Oscar 2024, allarme pubblicità? Caccia agli inserzionisti

Il countdown per la cerimonia degli Oscar (numero 96) è partito: al Dolby Theatre di Los Angeles il 10 marzo 2024 si terrà la rassegna più prestigiosa del cinema mondiale trasmessa dalla Abc, con Jimmy Kimmel che torna a presentarla e Oppenheimer che si presenta con un record di nomination per questa edizione (13 candidature).

Ma gli spot pubblicitari per la diretta tv della cerimonia (con Red Carpet che potrebbe essere ridotto a mezzìora rispetto alla condueta ora e mezza) non sono ancora stati tutti venduti.

Oscar 2024, quanto costano gli slot pubblicitari?

Secondo quanto riporta Variety, gli executive della rete puntano comunque ha piazzarli tra gli 1,7 e i 2,2 milioni di dollari per 30 secondi. Insomma, regna l'ottimismo, soprattutto pensando alla lezione del 2023 quando il 'sold out' arrivo a pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar (per la cronaca dodici mesi fa la forchetta di vendita fu tra 1,6 milioni di dollari e 2,1 mln).

E pensando che gli ascolti tv dei Grammy sono stati in crescita quest'anno negli Usa. Aspettando i nuovi contratti, molti i brand che hanno già aderito: da Rolex a Lvmh, passando per Airbnb, Diageo e Verizon tanto per fare qualche nome.