"Mia moglie dice che sono come Berlusconi. La vendita di Unieuro..." - Oscar Farinetti a tutto campo nel podcast di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti

OSCAR FARINETTI A MILLION$: "Mia moglie dice che sono come Berlusconi, voglio piacere a tutti"

Oscar Farinetti, la vendita milionaria di Unieuro - "Io adoro vendere le aziende"

"E quindi siamo arrivati nell’89 che mi ritrovo già sei negozi di elettrodomestici più dentro l'Unieuro, e ho pensato che dovevamo vendere. Io adoro vendere le aziende, è la roba che mi piace di più, farle venderle. Una cosa che mi ha insegnato mio papà è “non affezionarti alle cose, affezionati alle persone”. […] E quindi cosa ho fatto? Un po' di nascosto, ho incominciato a prendere informazioni, a cercare le persone giuste. Alla fine ho trovato la persona giusta che poteva acquistare l'Unieuro market, che era soprattutto la parte alimentare e ho fatto il deal di nascosto. Poi sono andato da mio papà e dai suoi soci. Gli ho detto "Secondo voi quanto vale?" E dicevano tutte cifre che erano meno della metà di quello che io avevo già chiuso".

Oscar Farinetti e gli imprenditori visionari

"E' importantissimo per qualunque mestiere. guardare dietro l'angolo. L'imprenditore, adesso tu mi hai chiamato visionario, esagerato, ma che cerca di capire un po', deve guardare dietro l'angolo e deve cercare di capire cosa succede. Poi su 10 volte ce ne azzecca quattro, sei volte sbaglia. Non conosco un imprenditore che abbia avuto successo nella vita, che non abbia almeno fatto più errori rispetto ai successi. L'importante quando sbagli capire che hai sbagliato e tornare indietro, ma le quattro volte che azzecchi, funziona".

Le 10 mosse di Oscar Farinetti sull'imprenditoria

Oscar Farinetti: "Ho scritto un libro che si intitola: "10 mosse per affrontare il futuro". 10 mosse. Adesso te le dico in 8 secondi. Primo: saper gestire l'imperfezione. E spiego come si fa a gestire l'imperfezione. Secondo: avere il senso delle priorità e semplificare. Terzo: saper narrare. Quarto: Think global, act local. Quinto: From duty to beauty. Sesto: Never, ever give up. Settimo: Restare giovani. Spiego nel mio libro come si fa a restare giovani".

Joe Bastianich: "Anche quello".

Oscar Farinetti: "Certo. Tutta. Ottavo. Copiare. Spiego l'importanza di copiare. Copiare è fondamentale... fai prima. Però per copiare devi pensare che esistono persone che hanno più talento di te. Perché se pensi di averlo solo te il talento, no? Cambiare, 10: coraggio, ottimismo e fiducia. Dobbiamo rimetterci ad avere fiducia".

Oscar Farinetti - Sono come Berlusconi

Joe Bastianich: “La più grande cazzata che hai fatto, il più grande sbaglio, qual era? E come hai recuperato?

Oscar Farinetti: “Due ne ho fatte enormi. La più grande è aprire il Giappone prima dell'America. Enorme! L'ho recuperata aprendo l'America e vendendo Eataly Japan a Mitsui […] La seconda è aprire FICO e che adesso ho recuperato cambiando tutto. L'ho chiamato "Granaio d'Italia", mi sono rimasto col cerino in mano. L'ho voluto io per senso d'amore.

Joe Bastianich: "Di FICO parlano tanti perché è un notevole, diciamo, sbaglio... una carriera di uno che non sbaglia".

Oscar Farinetti: "Eh, beh, infatti è figo! è il tema dei detrattori. Eh, certo: i detrattori! Vedo uno che sbaglia, che prima lo invidiava... che lo invidia e ha detto... E io che devo fa'? Ho sbagliato... Io non conosco nessuno che non abbia sbagliato. Leonardo da Vinci sbagliava sei quadri su dieci. Sei! E se non faceva quei sei errori... con gli incompiuti di Leonardo tu riempi tre musei. […] Il mio problema... mi dice sempre mia moglie: "Tu sei come Berlusconi, vuoi piacere a tutti". Cazzo! Eh, purtroppo sono così. Io vorrei piacere a tutti. Ho questa linea ed è un grave errore e quindi ci sto un po' male. Invece mi devo allenare...Mi devo allenare a non starci male perché non puoi piacere a tutti".

Oscar Farinetti e l’Antico Vinaio

Joe Bastianich: “Se ti piace vincere ti faccio una proposta che potrebbe essere vincente. Ti piacerebbe investire nell'Antico Vinaio con noi? “

Oscar Farinetti: “Ah, volentieri. Ma non io. I miei figli che conosci meglio di me... li chiami e loro sicuro stanno... fortunatamente siamo liquidi come famiglia perché è andata abbastanza bene nella vita e loro stanno cercando cose su cui investire. Loro stanno cercando cose nuove su cui investire. Quindi chiama Nicola...con lui vi conoscete“.

Joe Bastianich: “Ma tu, da padre di famiglia, gli dai il sì o no alla fine? “ OF: “Io gli do già il sì prima. Sì“. JB: “Buona notizia. Grazie“

Oscar Farinetti: “Poi, ormai io sono scaramantico, ci sono persone che mi portano fortuna e persone che mi portano sfiga. Joe mi porta fortuna e quindi vado sulle scaramanzie delle persone“.

