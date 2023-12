Pandoro-gate, Ferragni star della tv: boom di citazioni. Fedez solo quarto

Chiara Ferragni, boom di citazioni in tv e radio

Grazie (o per colpa) del “pandoro-gate”, Chiara Ferragni domina la scena sul web. Multata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta, la regina degli influencer nell’ultima settimana ha infatti ottenuto sulle radio e tv italiane 639 citazioni, in media una ogni 15 minuti. Il picco (231) è stato raggiunto lunedì 18 dicembre, giorno in cui Ferragni ha diffuso sui social un video di scuse.

Come scrive Primaonline, il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, il quale ha raccolto le citazioni relative a Chiara Ferragni e al “pandoro-gate” nel periodo che va da mercoledì 13 a martedì 19 dicembre.

Come si ci poteva aspettare, al secondo posto compare il secondo protagonista del caso, ovvero Balocco con 548 menzioni, troviamo Balocco, l’industria dolciaria produttrice del pandoro firmato Ferragni. Chiude il podio proprio la voce “pandoro” che si aggiudica la medaglia di bronzo (504), lasciando ai piedi del podio, con quasi la metà delle citazioni (255), la voce “Antitrust”.

Quinto per un soffio (253) è Fedez intervenuto con una diretta Instagram in difesa della moglie, il quale precede l’Ospedale Regina Margherita di Torino, al quale Ferragni ha annunciato di voler donare un milione di euro, mentre la voce “beneficenza” si colloca al settimo posto (227).