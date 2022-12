Paola Caruso sparita dai social. Ecco perché: "Mio figlio vittima di..."

Paola Caruso rivela perché è sparita dai social: "È successa una disgrazia a mio figlio"

Non pubblicava foto dal 20 novembre. Ora, Paola Caruso spiega il perché. L'attrice ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, star dei social con oltre 950 mila follower su Instagram, aveva fatto preoccupare i propri fan con la propria assenza dai social durata circa un mese.

Con una storia su Instagram, Paola Caruso racconta il motivo dietro questa scelta. "Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. E’ un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo”.

Poi, continua l'ex bonas di Avanti un Altro, "Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. E’ un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”.