Paola Ferrari come Sharon Stone, sotto il vestito niente? Web in tilt. VIDEO

Paola Ferrari e il video alla Sharon Stone a Euro 2020: web in tilt. Ecco perchè

Paola Ferrari come Sharon Stone? Durante gli Europei 2020, tra i tanti momenti memorabili di cui gli italiani hanno ricordo, c’è sicuramente anche il video di Ferrari. La conduttrice Rai, se ben ricordate, in una giornata di diretta ha accavvalato le gambe, riproducendo in terra italiana e trent’anni dopo, la celebre scena del film Basic Instinct, di cui è stata protagonista, appunto, Sharon Stone.

Paola Ferrari



Che cos'era successo nel dettaglio? Durante un post-partita degli Europei di calcio 2020, Paola Ferrari, assorta e concentrata mentre ascoltava un intervistato, ha accavallato le gambe in modo discreto ed elegante. A un certo punto però ha deciso di cambiare gamba e di sovrapporre la sinistra alla destra, per sgranchirle un po’.