Paola Ferrari gaffe internazionale: sbaglia i nomi di Hummels, Mbappé, Pogba

Paola Ferrari continua a far parlare di sé, e non in tono proprio lusinghiero: la giornalista di Rai Sport ha infatti collezionato una serie di gaffe che sono rimbalzate sulla stampa internazionale. Oggetto delle critiche, questa volta, è stata la pronuncia dei nomi di alcuni giocatori esteri durante lo speciale sul match Francia-Germania: Mbappé, Pogba e Varane.

I tre sono stati chiamati da Paola Ferrari rispettivamente Homeless (equivalente inglese di senzatetto), Mappé, Pobgall e Varenne (come il cavallo campione del Grand Prix d'Amérique). Una gaffe che è subito stata condivisa sui social, dove ha suscitato l'ilarità dei colleghi giornalisti d'oltralpe.

Paola Ferrari, sportjournaliste bij de Rai, draait tot nu toe nog geen lekker toernooi.



Ze spreekt namelijk álle namen - behalve die van de Azzurri natuurlijk - verkeerd uit.



Hummels ➡️ Homeless

Mbappé ➡️ Mappé

Pogba ➡️ Pobgall#EURO2020



pic.twitter.com/0tFmOY89PW — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) June 15, 2021

Anche se gli Europei sono appena cominciati, Paola Ferrari ha già il record di essere sempre stata in tendenza su Twitter, addirittura con ben 5 voci in contemporanea, e per i più svariati motivi: dopo le feroci critiche sul suo aspetto fisico e i riflettori troppo puntati in faccia, è comparso il video che la ritrae accavallare le gambe in stile Basic Instinct, poi le immagini della sua cartellina con gli appunti per la trasmissione "semplificati al limite del ridicolo" e ora questa nuova gaffe in diretta europea.

Questi sono gli appunti di #paolaferrari che dall’alto della sua grande esperienza di calcio si permette di criticare #DilettaLeotta in quanto bella ma non brava. Pietà #RaiSport #RaiEuro2020 #giornalismo pic.twitter.com/w57KOCs3IB — Peq82Roma (@AndreaCorea1) June 15, 2021

Ma sono numerosi i video postati si social con commenti molto eloquenti, anche all’estero: “Paola Ferrari, giornalista sportiva della RAI, finora non ha disputato un buon torneo. Pronuncia tutti i nomi – tranne quelli degli Azzurri ovviamente – sbagliati”. E ancora: “E’ riuscita a chiamare Hummels, Homeless e Pogba, Pobgal. O PayPal”. Oppure: “Non ne azzecca uno”, “Ma perché il primo canale dello Stato italiano deve affidare la conduzione ad una che ripete all’infinito Mappè, Humless, Pogball, Varein, Evrett? Perché dobbiamo pagare il canone? Perché???”.