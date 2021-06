Paola Ferrari-Sharon Stone, come Basic Instinct in diretta tv: VIDEO

Incidente bollente per Paola Ferrari in diretta tv Rai: seduta su uno sgabello, in abito nero con spacco generoso, la giornalista era impegnata a commentare gli Europei di calcio quando ha deciso di cambiare posizione. Fin qui nulla di male, ma la telecamera che la inquadrava frontalmente ha trasmetto l'intera sequenza, mostrando senza pudore gli slip di Paola Ferrari in diretta tv. Come Sharon Stone in Basic Instict, ma questa volta non c'era Michael Douglas da sedurre, bensì l'intero pubblico Rai dall'altra parte dello schermo che non si è lasciato scappare l'occasione di condividere sui social l'accaduto. Il video, infatti, è stato subito postato da @dagocafonal, e ha fatto il giro del web.