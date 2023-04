Paola Ferrari verso il ritorno su Rai Sport. Poi la rivelazione: "Mi hanno molestata"

Paola Ferrari torna alla conduzione di un programma su Rai Sport? Rumors

Paola Ferrari verso il ritorno nella scuderia Rai? La giornalista sportiva, ormai da tempo lontana dai “giri” della televisione pubblica, dopo le dimissioni della direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano potrebbe fare il suo grande ritorno a viale Mazzini.

Infatti, come scrive il giornalista Giuseppe Candela, “Il vento (anche politico) è cambiato. De Stefano non è più alla direzione ed è volata a Parigi per occupare la poltrona di corrispondente e Paola Ferrari si prepara a nuovi importanti progetti”. Secondo le voci, dunque, la giornalista milanese potrebbe essere in pole position per la conduzione di un programma sportivo di punta, come “90° minuto” o “La Domenica Sportiva”.

Ma non è tutto. Paola Ferrari, ospite a “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone e in onda su Rai1, ha rivelato di essere stata vittima di “attenzioni inopportune” e “molestie”.

Paola Ferrari e la rivelazione choc: "Molestata da uomini potenti"