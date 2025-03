Paolo Noise e Fabio Alisei: "La nostra sliding doors tra lo Zoo di 105 e le Iene. Mazzoli? Impulsivo e determinato" - L'Intervista

Pensate un tridente d'attacco, il più forte della storia del calcio o quello che vi ha emozionato di più... Ronaldinho-Messi-Eto'o? Ecco ora immaginatevelo in grado di fare gol, dare spettacolo non per cinque o dieci anni, ma per 20-25 (e non finisce qui...): è quello che schiera Lo Zoo di 105 ogni santo giorno dal lunedì al venerdì, Marco Mazzoli-Paolo Noise-Paolo Alisei (senza dimenticare, Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni e tutta la squadra da 'scudetto'...).

Il programma più ascoltato d'Italia sta festeggiando in questo 2025 le nozze d'argento e si è regalato un tour di 19 date in giro per i teatri d'Italia a colpi di sold out, con doppietta all'Arcomboldi di Milano (21 gennaio-15 marzo) e chiusura a Piacenza (il 20/3).

'Zoo 25 veniamo noi'... che sensazioni avete avuto da questo tour?

Paolo Noise. "Beh, la sensazione che abbiamo avuto è stata di trovarci a fare qualcosa che non avevamo mai fatto a questo livello. Se non delle comparsate su alcuni set, però dover costruire uno spettacolo teatrale, trovarsi nel contesto teatrale, performare - poi anche piuttosto bene da quello che sta dicendo il pubblico - è stata indubbiamente una prova, una novità"

Fabio Alisei. "Abbiamo spaziato. Ci siamo confrontati con una cosa che non avevo mai fatto e ancora una volta abbiamo spaziato. Tutto lì"

Voi siete allo Zoo di 105 con Marco Mazzoli praticamente da sempre. Mi raccontate la vostra avventura in tre vostre immagini che vi vengono in mente di questi anni?

"E' un'intervista seria, le immagini che ho in mente non credo che siano pubblicabili, neanche a raccontarle", sorride Paolo Noise.

Fabio Alisei non ha dubbi: "A livello cronologico possiamo individuare l'arrivo, quindi il fatto di cimentarsi con una realtà come quella della radio. Noi venivamo della televisione ed eravamo abituati a raccontare anche per immagini, quindi abbiamo dovuto trasferire all'inizio quello che era il nostro know how televisivo, togliendo la parte visiva e quindi adattandolo alla radio. Ma direi che ci abbiamo messo relativamente poco. Poi c'è stato un momento di grandissimo successo verso la metà degli anni 2000... 2010/2011..."

Paolo Noise: "... e qua attacco la mia immagine, le prime serate, la folla. Perché tieni conto che abbiamo cinquant'anni ormai... Bene o male eravamo sui 25 anni e i nostri fan erano ragazzini. Il flashback che mi ricordo è delle ragazze che piangevano e urlavano quando uscivamo sul palco.."

(foto Giovanni Daniotti)

Come due rockstar...

"Adesso piangono e urlano per la menopausa..", scherza Fabio Alisei.

Paolo Noise: "La cosa che le persone non riescono a comprendere, è che non è calato il successo o sono calati i fan. Loro sono lo stesso numero, sono solo cresciuti di età e hanno un modo diverso di rapportarsi con noi. Infatti, quando li incontri adesso, sono sposati o sono ragazzi universitari..."

Fabio Alisei: "O stanno andando a fare l'esame della prostata..."

Paolo Noise: "Comunque la generazione è cresciuta con noi. È ovvio che uno diciamo 'Guarda i trapper, la gente che urla, 30.000 persone'..."

Fabio Alisei: "E' il loro momento..."

Paolo Noise: "I loro fan hanno quell'età lì, in cui sono estremamente attaccati..."

Fabio Alisei: "Anche i fan di Achille Lauro un giorno andranno da l'urologo, ricordatelo Achille"

Paolo Noise: "Anche quelli di Sfera Ebbasta un giorno con la carrozzina..."

Fabio Alisei: "Succederà anche voi di dirvi 'Ma tu cosa fai per non perdere i capelli'. Non siete eterni"

(ridono, ndr)





La terza immagine...

Fabio Alisei: "E' quella che stiamo vivendo adesso. Il fatto di aver avuto - soprattutto dal punto di vista personale, come equipe, come gruppo - la possibilità di rivivere in un certo senso quella che era stata la nostra esperienza sul territorio intorno ai trent'anni e spostarci un po' a metà tra una gita scolastica e il pullman di pensionati che va a Medjugorie... E' come una famiglia. Ci sono anche i ragazzi più giovani nel nostro gruppo, però abbiamo recuperato un po' quella dimensione così da... 'Giovani Marmotte' che ci mancava da un po'. Quello credo che sia il ricordo più bello che ci porteremo dietro di questa avventura, il fatto di essere un'enclave che si muove. Un clan"

Un aggettivo per Marco Mazzoli

Fabio Alisei: "Impulsivo"

Paolo Noise: "Determinato"

E per Leone Di Lernia che ricordate in modo molto emozionante nello spettacolo teatrale?

Paolo Noise: "Leone... caparbio"

Fabio Alisei: "Leone era egocentrico e puntuale"

Se non aveste sfondato nel mondo della radio, che cosa avreste fatto?

Paolo Noise: "La televisione. C'è un'enorme sliding doors. Quando io e Fabio siamo andati via da Match Music Television - dove ci siamo conosciuti - abbiamo iniziato questo percorso televisivo assieme e funzionavamo anche piuttosto bene. Avevamo il passo già dentro a Mediaset con 'Le Iene'. C'era già il vestito, dovevamo iniziare a fare i primi servizi..."

Fabio Alisei: "Avevano tracciato per noi un po' un sentiero alla 'Luca e Paolo'

Paolo Noise: "Il discorso è che a un certo punto ci siamo trovati anche con il meschino problema di... dover mangiare, perché era successo anche un mezzo problema e ci siamo dovuti un po' arrangiare. È arrivata incredibilmente questa proposta da parte di Marco e quando ci siamo ritrovati a fare lo Zoo da subito ci aveva assorbito talmente tanto che determinati progetti li avevamo accantonati. Forse, sotto quel punto di vista abbiamo sbagliato, perché abbiamo buttato via tanti anni. È un peccato e adesso siamo di nuovo a rincorrere questa cosa. Però se non fosse stata la radio, sarebbe stata sicuramente la televisione. Che poi è un media che mastichiamo piuttosto bene"





Da qui a dieci anni dove vi vedete?

Fabio Alisei: "Io sicuramente non a lavorare. A succhiare dalla mammella dell'Inps"

Paolo Alisei: "Spero di realizzare un paio di cose. La prima sicuramente è quella di regalarmi la possibilità di fare una serie tv, Ne abbiamo scritta anche una recentemente, che stiamo cercando in tutti i modi di finalizzare. E poi..."

Poi?

Paolo Alisei: "Imprenditorialmente ho un brevetto industriale e spero di trovare un finanziatore. Sicuramente mi voglio vedere bello comodo economicamente, a godermi dei miei progetti"

Fabio Alisei: "A me dei soldi non me ne frega un c... Voglio tornare a vivere al mare, andare a fare la spesa, mangiare del pesce, cucinare e mangiar bene, prendermi cura dei miei figli, che è la mission principale, almeno finché non saranno indipendenti. Però voglio stare tranquillo. Basta correre, basta Milano"

E NON SOLO...

Lo Zoo di 105, la video intervista a Paolo Noise e Fabio Alisei