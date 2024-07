Parigi 2024, niente riprese Rai di Mattarella, scintille con Discovery

Olimpiadi Parigi 2024, Usigrai: «Rai Quirinale esclusa dall’incontro Mattarella-atleti a Parigi»

Le Olimpiadi di Parigi 2024 partono con una piccola polemica per una parte della troupe Rai chiamata a seguire l’evento. L'UsigRai attraverso una nota ha denunciato l’impossibilità per il giornalista di Rai Quirinale di documentare l’incontro del presidente Sergio Mattarella con gli atleti, effettuando riprese nel villaggio olimpico.

“Le Olimpiadi cominciano male per il giornalismo”, viene detto nel comunicato. Questo divieto il sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini lo definisce come “imposto” in “conseguenza degli accordi con Discovery per la gestione esclusiva delle immagini”.

“Come è possibile che si possa vietare al servizio pubblico di documentare l’attività istituzionale del presidente della Repubblica? Democrazia e giornalismo – i temi toccati ieri da Mattarella – mal si conciliano con le limitazioni all’informazione posti da diritti ed esclusive”, conclude l'Usigrai.