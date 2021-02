Passare da WhatsApp a Telegram: il trucco per trasferire le chat

Passare da WhatsApp a Telegram è diventato semplicissimo. Con pochi click si possono trasferire chat, video, foto e audio

La nuova policy sulla privacy introdotta a gennaio da WhatsApp ha portato ad una vera e propria fuga di utenti. Ques'ultimi avevano tempo fino all'8 febbraio per accettare un maggiore trasferimento dei dati verso Facebook per migliorare i servizi associati alle aziende altrimenti non avrebbero potuto continuare a utilizzare l'app. A causa delle polemiche la scadenza è stata posticipata al 15 maggio.

Milioni di utenti nel mondo hanno quindi lasciato WhatsApp per chat alternative come Signal e soprattutto Telgram, piattaforma russa fondata dai fratelli Durov che si distingue per l'utilizzo di chatbot e canali. Come non perdere però tutte le chat, contatti e i contenuti condivisi su WhatsApp nel trasferimento verso Telegram? Una nuova funzione ha risolto il problema.

Passare da WhatsApp a Telegram: una nuova funzione permette di trasferire le chat, video e foto

La nuova funzione introdotta da Telegram consente di trasferire con pochi click le conversazioni di WhatsApp. Su Android basta aprire WhatsApp, cliccare su uno dei contatti, premere sull'icona dei tre puntini in verticale nella parte alta della schermata, selezionare Altro > Esporta chat e quindi cliccare su Telegram. Per i possessori di iPhone e altri dispositivi iOS bisogna invece aprire una chat, cliccare in alto dove è posizionata l'icona del contatto, selezionare Esporta chat e poi Telegram.

Per effettuare il trasferimento di foto, video, file audio, GIF e altro bisogna aver installato entrambe le ultime versioni delle due app. Al momento non è possibile importare più chat contemporaneamente, quindi bisogna procedere un contatto per volta.

Per quanto riguarda le policy di WhatsApp, in realtà per gli utenti italiani non cambia molto in termini di privacy in virtù del GDPR, il regolamento europeo per la protezione dati. Nonostante questo, WhatsApp ha comunque perso milioni di clienti ma resta sempre la chat più utilizzata.