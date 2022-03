Pechino Express 2022, doppio boom: ascolti tv e Selfie Experience (foto)

Pechino Express 2022 vola negli ascolti tv

Inizio straordinario per il viaggio di Pechino Express targato Sky che, dopo la prima puntata dello scorso 10 marzo, ora proseguirà con nuove tappe ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW.

Dopo l’esordio, nel weekend l’adventure show - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - ha già più che raddoppiato gli ascolti, superando 1 milione di spettatori medi (1.045.000).

Pechino Express Selfie Experience, oltre 3300 persone all’ex Scalo di Porta Genova a Milano

Successo di pubblico anche per la Pechino Express Selfie Experience: più di 3300 persone hanno visitato tra il 9 e il 13 marzo lo spazio ideato da Sky Creative Agency, che ha ricreato presso l’ex Scalo di Porta Genova a Milano (RIDE MILANO, in Via Valenza 2) 6 set con suggestive ambientazioni dedicate alle location delle tappe di viaggio di Pechino Express. Tra il vagone del capotreno, il suk del Bazar, il set con le mongolfiere e gli scenari incontaminati della Cappadocia in Turchia, l’affascinante e misterioso Uzbekistan con mausolei, le dune di sabbia di Petra in Giordania e lo skyline futuristico dei grattacieli di Dubai e degli Emirati Arabi, in migliaia, in fila per entrare, hanno potuto viaggiare virtualmente e immortalarsi, vivendo così la propria, personalissima Rotta dei Sultani, come i veri viaggiatori di Pechino Express.

Pechino Express 2022, il viaggio prosegue (su Sky e Now)

Giovedì 17 marzo i concorrenti in gara a Pechino Express proseguiranno il loro viaggio, sempre su Sky e in streaming su NOW, con una nuova puntata (lo show è sempre disponibile on demand). Dopo l’eliminazione delle TikToker Anna Ciati e Giulia Paglianiti, ai blocchi di partenza della nuova tappa – insieme al condottiero Costantino della Gherardesca – ci saranno 9 coppie: Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

