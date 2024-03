Pechino Express 2024, Fiordelisi-Bernal: "Quella canzone di Madonna colonna sonora del nostro viaggio..."

Pechino Express 2024, Antonella Fiordelisi- Estefania Bernal: "Madonna, colonna sonora del nostro viaggio sulla Rotta del Dragone"

"A Pechino è andata molto bene. Inizialmente eravamo molto preoccupate per questo viaggio", spiega Antonella Fioredelisi ad Affaritaliani.it. "Non sapevamo cosa ci poteva aspettare", aggiunge Estefania Bernal. "Di tutto ovviamente", chiosa Antonella. "Però per me è stata una forza grandissima aver fatto questa esperienza con lei, perché nei momenti in cui eravamo più giù ci siamo compensate a vicenda. Questa esperienza è stata ancora più bella, facendola insieme come coppia", dice Estefania ad Affari. "La nostra forza è stata l'unione", sottolinea la Fiordelisi.

Cosa avete scoperto l'una dell'altra in questo viaggio di Pechino Express?

"E' una persona estremamente sensibile, empatica, ironica. E la cosa principale è che lei è veramente super solare, a me piacciono molto le persone così. Anche perchè... non riesco a sopportare tutti", dice sorridendo Antonella Fiordelisi e aggiunge: "Quindi devo dire che sono stata molto fortunata". Estefania Bernal non ha dubbi: "Io ho scoperto di lei una Antonella molto sensibile e umana, che forse dai social non si vede. E' divertente e questo si sapeva già. Molto generosa e altruista"

Ma un difetto ve lo siete trovate?

"E' un po' più fumantina", racconta Estefania Bernal. "Questo è vero - conferma Antonella Fiordelisi - diciamo che quando non mi sta bene qualcosa non ho problemi a dirlo e in questo lei è stata molto brava, perchè è molto più calma di me. In certi momenti mi ha aiutata a essere più razionale e a pensare bene prima di prendere una decisione. Il difetto di Estefania? E' lunatica", dice ridendo. "Sapevo che avresti detto così", sorride la Bernal.

La colonna sonora del vostro viaggio di Pechino Express è stata...

"Madonna, 'Time goes by so slowly', il 'tempo scorre così lentamente'", svela Antonella Fiordelisi. "Che poi a Pechino Express scorre davvero lentamente, quindi era perfetta", sottolinea Estefania Bernal.

E inoltre....

Estefania Bernal nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1995 e fin da ragazzina lavora come modella. Vince il titolo di Miss Universo Argentina e partecipa al programma Dancing with the stars. Arriva in Italia, partecipando prima a Scherzi a Parte poi all’Isola dei Famosi arrivando in finale. Nel corso degli anni è stata testimonial di numerosi brand.

Antonella Fiordelisi ha 25 anni ed è nata a Salerno. Modella e schermitrice, è laureata in Scienze Politiche. In pedana nel 2013 è stata campionessa d’Italia a squadre nella spada, quindi bronzo al Campionato Nazionale di spada femminile di categoria ed è entrata a far parte della Nazionale: con la maglia azzurra partecipa nel 2017 a varie competizioni europee e alla Coppa del Mondo in Germania e Lussemburgo. In tv ha collezionato partecipazioni in diversi programmi, da Scherzi a parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste indiscusse. Attualmente è testimonial in diverse campagne pubblicitarie.



Pechino Express 2024 torna con la Rotta del Dragone. Quando va in onda e dove vederlo

Pechino Express - presentato all'aeroporto di Milano Linate - riparte da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia percorre la “Rotta del Dragone” in questa edizione 2024: dal Vietnam del Nord al Laos sino allo Sri Lanka tra risaie, città mozzafiato e piene di cultura e spiritualità e panorami ballissimi.

Pechino Express 2024, Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal

Costantino Della Gherardesca conduce Pechino Express 2024 e al suo fianco in questa edizione dell'adventure game di Sky new entry nel ruolo di “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, concorrente amatissimo nella storia di Pechino (due stagioni fa partecipò con Aurora Leone con cui compose l’iconica coppia degli “Sciacalli”)

Pechino Express 2024, le coppie in gara

Le coppie di Pechino Express 2024? Eccole: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.

Qualche numero di questa edizione di Pechino Express 2024: cinquemila chilometri di percorso con una dotazione minima nel loro zaino e 1 euro al giorno a persona in valuta locale per le coppie in gara. E ancora: circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. Troupe composta da 120 persone e un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale.





Pechino Express 2024, il viaggio: Vietnam del nord, Laos, Sri Lanka

Pechino Express 2024 'La rotta del Dragone' è andato in esplorazione dell’Asia meridionale tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Il tragitto dei concorrenti di Pechino Express parte dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e vivissime testimonianze della sua storia antica e della sua cultura affascinante; si passerà poi di corsa per la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos; fino a concludere il viaggio tra gli scenari suggestivi dello Sri Lanka, impreziositi dalla foresta pluviale incontaminata, dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e dai templi sacri. In questi luoghi gli uomini hanno saputo adattarsi alla giungla selvaggia, le rovine di regni passati sorgono accanto alle città moderne e la spiritualità orientale si intreccia alla natura rigogliosa e incontaminata.