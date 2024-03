Pechino Express 2024, Fabio Caressa furioso. “Furibondo, esigo provvedimenti”

Pechino Express, Fabio Caressa furioso. “Sono furibondo, esigo provvedimenti”

Durissima corsa sotto la pioggia nel cuore del Vietnam del Nord e gli animi dei viaggiatori di Pechino Express iniziano ad agitarsi per la tensione e lo spirito di competizione, sempre più palpabili. Nell’episodio di giovedì 28 marzo 2024, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, l’arrivo davanti all’inviato Fru in uno storico palazzo di Bắc Hà, traguardo di giornata prima del sopraggiungere della notte, è il momento per sfogarsi dopo la prima parte della corsa. Fabio Caressa, ad esempio, è furioso: ce l’ha con il guidatore dell’auto delle Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, accusato di andare troppo veloce sotto la pioggia battente.

“Secondo me è troppo”, ha detto Fabio Caressa rivolgendosi alla figlia Eleonora. “Mantengo la calma, però la macchina che porta le amiche fa dei sorpassi impossibili, pericolosissimi. Io mi trattengo, ma dentro sento il vulcano che cresce, ho paura e sono arrabbiato. Hanno trovato uno che si è ingarellato. Una situazione brutta, con nebbia e pioggia non si fa così”.

“Sono proprio agguerrite”, prosegue Fabio Caressa, nel suo sfogo parlando con Fru. “Alcune cose mi hanno fatto arrabbiare. Non siamo in una gara di Formula Uno. In montagna con la pioggia, se vuoi correre va bene, ma se mi superi rischi di buttarmi fuori strada, questa cosa non si fa. Se loro vogliono rischiare bene, ma ho mia figlia a bordo. Scusa, sono arrabbiato, sono arrivato un po’ nervoso”. Invitato a rilassarsi, Caressa rincara la dose: “Che cazzo ti vuoi rilassare, a rischiare la vita in diretta? Col cazzo. Sono furibondo, sono incazzato nero. E domani esigo il provvedimento"



Il giorno dopo Fabio Caressa e la figlia incontrano le 'amiche. “Ragazze, ieri era un matto quello che guidava con voi. Ho detto delle cose non contro di voi, mi sono spaventato. Volevo che prendessero provvedimenti non contro di voi, ma contro le macchine che facevano così”, dice loro il telecronista di Sky. “Noi cercavamo di farlo fermare”, gli spiegano. Maddalena Corvaglia però sottolinea: “Certo è che voi camminavate a centro strada per non farci passare”.

E Barbara Petrillo si sfoga fuori onda: “Non puoi non avere l’intelligenza di capire che alla nostra età in macchina non possiamo chiedere a uno di correre sotto la pioggia. Il provvedimento non era per noi? Allora contro chi? Contro il signore che è tornato a casa sua?”.





Pechino Express 2024, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio eliminati dalle 'amiche' Maddalena Corvaglia - Barbara Petrillo

La puntata di Pechino Express è stata vinta proprio da Le Amiche (Maddalena Corvaglia - Barbara Petrillo), seguite da Caressa, Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara) e Fratm (Artem e Antonio Orefice). A rischio eliminazione sono finiti, invece, Brillanti e Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini): Maddalena e Barbara a sorpresa hanno scelto di eliminare Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, spesso nelle primissime posizioni e tra i protagonisti assoluti nel corso delle puntate, per i quali la busta era eliminatoria, così tra lo stupore delle altre coppie i due attori hanno dovuto far ritorno a casa. Per tutti gli altri, ora la corsa prosegue – nel prossimo appuntamento, giovedì 4 aprile sempre su Sky e in streaming su NOW – in direzione Laos: la competizione continua, e nessuno può dirsi tranquillo.





Ascolti tv record per la quarta puntata di Pechino Express 2024

Ascolti tv record per la quarta puntata di Pechino Express - su Sky Uno/+1 e on demand - ha totalizzato il miglior risultato di sempre dal suo arrivo in Sky, con 568mila spettatori medi e il 2,7% di share (e il 57% di permanenza), un dato che cresce del +18% rispetto a una settimana fa e del +33% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione.