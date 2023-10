Perrino a Ore 14: “La violenza giovanile è la vera emergenza sociale”

Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, martedì 31 ottobre, del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante su Rai 2.

Tanti i temi di attualità trattati, così come gli episodi di cronaca affrontati.

A iniziare dalle recenti bravate postate sui social da alcuni ragazzini: petardi esplosi nel cuore di Napoli da un 13enne e due 12enni: “La gioventù è la vera emergenza sociale in questo momento, in Italia e non solo. La cosiddetta ‘movida del sabato’ è una fucina di comportamenti deliranti. E nessuno nello Stato se ne occupa, come se fosse un automatismo che va a posto da sé”, ha commentato il direttore Perrino.

Si è poi passati ad affrontare il caso dell'animatore pedofilo che avrebbe violentato una bambina di sei anni. Per il direttore di Affari "bisognerebbe, visto che era un animatore, sensibilizzare chi gestisce i villaggi, nel momento in cui fanno le selezioni, e non si prenda solo chi è simpatico, carino, e conosce le fiabe.

Si è poi passati ad affrontare il caso dell’imprenditore scomparso nel modenese. Centrali le parole che il figlio avrebbe rivolto alla madre, riportando una conversazione con il padre, ossia ‘mi servono dei soldi sennò passiamo alle minacce’. “Questo messaggio può alludere al fatto che l’imprenditore si fosse inserito in un sistema di dare-avere. Si può forse ipotizzare che fosse finito in un sistema di usura? Evidentemente era in uno stato di disperazione. Era sotto minaccia quest’uomo”, ha chiosato Perrino.

Un altro caso oggetto di discussione è stato quello di Benno Neumair, il giovane che nel 2021 a Bolzano uccise entrambi i genitori, e per il quale la Corte d’assise d’appello ha confermato l’ergastolo. “Questi soggetti nascono così o diventano così in base all’ambiente? – è stata la domanda che Perrino ha posto agli psicologi presenti in studio –. E perché la società non riesce a percepire prima il pericolo che possono creare? Perché bisogna arrivare al delitto?”. Questioni senza risposta, così come senza risposta è ancora oggi l’omicidio di Pierina, l’anziana assassinata tra i box della palazzina dove viveva. Per oltre dieci ore è stata interrogata la nuora, e a tal proposito il direttore di Affari ha commentato: “A mio parere il round è stato a favore di Manuela, e il quadro investigativo si rivolgerà altrove, anche se probabilmente è vero che Manuela è a conoscenza di qualcosa”.