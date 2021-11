Perrino: “Incontro chiarificatore con l’ex? Mai andarci, spesso è fatale”

Ore14, nella puntata di lunedì 22 l’opinione del direttore di Affari Angelo Maria Perrino sull’omicidio di Cecilia Hazana e sul caso Pipitone

Puntata importante quella di oggi lunedì 22 novembre di Ore 14. Ospite del conduttore Milo Infante, ma ormai di casa, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, oltre ai volti noti Monica Leofreddi, Francesco Specchia, Roberta Bruzzone, Monica Setta, Elisabetta Aldrovandi, Riccardo Bocca e alla new entry Sarah Viola, psichiatra.

Il dibattito si è concentrato su due temi: il femminicidio di Cecilia Hazana, la donna uccisa dall’ex fidanzato appena uscito di prigione perché già condannato per stalking, e le novità nel caso Denise Pipitone.

Confermando il cordoglio per la brutale uccisione di Cecilia, giovane mamma (ne abbiamo parlato qui), il direttore Perrino ha lanciato però l’allarme sulla “educazione che diamo alle donne”: “Questi casi per i magistrati e i poliziotti sono ordinaria amministrazione, sui giornali non fanno notizia perché riguardano persone comuni, ecco perché dobbiamo difenderci da soli e imparare che non si va mai, mai, a quell’ultimo appuntamento chiarificatore con l’ex violento, perché è proprio quell’ultimo appuntamento chiesto per chiarire che risulta troppo spesso fatale”.

Purtroppo, continua Perrino, “non c’è nulla da fare con questi uomini, non cambiano, quindi dobbiamo far passare il messaggio che in questi casi ci si deve solo allontanare e non fare le donne-crocerossine”.

Denise Pipitone, ultime notizie

Per quanto riguarda la scomparsa di Denise Pipitone, invece, il direttore Perrino ha ricordato la sua posizione: “Secondo una fonte romana di Affaritaliani.it, la chiave di questo giallo sta nelle intercettazioni, che però non si vogliono rendere pubbliche perché sarebbero compromettenti per alcuni personaggi noti, magistrati e politici”.

Nel ribadire l’appello per una commissione parlamentare che faccia luce sulla vicenda, Perrino ha ricordato anche l’impegno della parlamentare Pd Alessia Morani, che sarà ospite di Ore14 nella puntata di domani martedì 23 novembre, da cui “può arrivare la spinta giusta per risolvere finalmente questo caso”. Guarda il video per seguire tutto l’intervento.