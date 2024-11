Perugia, la serie tv sull'omicidio Meredith girata in città. L'autrice è Amanda Knox, la rabbia degli abitanti

Perugia, la serie su Meredith scritta da Amanda Knox e girata in città. La lettera aperta (con le scuse agli abitanti) della sindaca

Perugia è anche tristemente nota a causa di un fatto di cronaca nera avvenuto il primo novembre 2007, l'omicidio di Meredith Kercher. Un caso che divenne internazionale visto anche il coinvolgimento di una ragazza statunitense Amanda Knox, che insieme a Raffaele Sollecito fu accusata e poi assolta, al termine di una lunga vicenda giudiziaria. La stessa Knox - riporta Il Corriere della Sera - è tra le autrici e produttrice esecutiva della fiction dedicata all'omicidio Kercher. Gli abitanti di Perugia, però, hanno manifestato malumore nei confronti delle troupe in città al punto da indurre la sindaca del capoluogo umbro, Vittoria Ferdinandi, a chiedere scusa ai suoi concittadini con una lettera aperta Il crescente disappunto a Perugia ha indotto la sindaca a una lettera aperta in cui spiega i perché della sua scelta, ma dove chiede al contempo scusa.

"Voglio chiederti scusa, Perugia mia, nonostante io abbia scelto pensando di fare il meglio per te, per tutelarti. Anche io ho fatto parte di quel dolore. Ho la stessa età che avrebbe avuto oggi Meredith, frequentavo gli stessi luoghi, gli stessi locali, la stessa Perugia piena di vita e di meraviglia di quegli anni. Ricordo il peso e il dolore di quella vita strappata via così violentemente. Non potevamo bloccare la produzione, che si sarebbe comunque realizzata. E poi - prosegue Il Corriere - la conclusione: "Chiedo scusa a chi si è sentito tradito da questa scelta, l’abbiamo compiuta con questo spirito. Ma per tutelare l’immagine della città ho perso di vista le persone, il dolore vivo nella loro carne".