Piazzapulita, ospiti: il dramma di Al-Shifa e lo scontro sullo sciopero

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del dramma dell'ospedale Al-Shifa a Gaza e dello scontro Governo-Sindacati sullo sciopero

Oggi 16 novembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; Michele Serra; il Professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la giurista Chantal Meloni; la professoressa ordinaria di Filosofia Teoretica all'Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare; Maria Elena Boschi (IV); Vittoria Baldino (M5S); Nicola Fratoianni (SI); i giornalisti Alessandra Sardoni e Francesco Specchia; l'economista Clara Mattei e il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui Il dramma dell'ospedale Al-Shifa a Gaza. Lo scontro Governo - Sindacati sullo sciopero.