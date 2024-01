Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervista Elly Schlein

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà il leader del Pd Elly Schlein

Oggi 11 gennaio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata l'ex Premier Romano Prodi; la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; la professoressa dell'Università di Torino Elsa Fornero; i giornalisti Francesco Borgonovo, Daniela Preziosi, Francesco Specchia, Nello Trocchia; Vittoria Baldino (M5S); Alessandro Cattaneo (FI) e Raffaella Paita (IV). Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Tra i temi affrontati nella puntata ci saranno i saluti fascisti alla commemorazione di Acca Larenzia. Il fact checking della conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Il caso Pozzolo e gli spari alla festa di Capodanno.