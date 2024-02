Piazzapulita, ospiti stasera: puntata speciale "Ombre nere"

Piazzapulita, ospiti stasera: lo speciale "Ombre nere" sulle infiltrazioni neofasciste nelle periferie e istituzioni

Oggi 8 febbraio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera lo speciale "Ombre nere". C'è un gesto che viene dal passato e si allunga nel presente. C'è un'ombra nera che dalle periferie più povere e degradate e dai movimenti neofascisti di strada si è allungata fin dentro i palazzi delle istituzioni. "Ombre nere", attraverso i reportage e le inchieste della squadra di Corrado Formigli e di Fanpage.it, racconta l'ascesa dell'estrema destra in Italia dal 2014 ad oggi.