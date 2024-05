Piazzapulita, ospiti stasera: reportage esclusivo da Rafah

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà dell'arresto di Giovanni Toti, la situazione a Gaza e libertà di informazione in Rai

Oggi 19 maggio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata: Roberto Saviano; il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la funzionaria italiana dell'ONU Francesca Albanese; il diplomatico Giampiero Massolo; la politologa Nadia Urbinati; i giornalisti Alessandra Sardoni, Ferruccio Sansa e Fiorenza Sarzanini; Giorgio Mulé (FI); Sandro Ruotolo (PD); Ignazio Marino (AVS) e Raffaella Paita (IV). Nel corso della serata, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l'inchiesta che ha portato all'arresto del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il caso Rai e la libertà di informazione in Italia. La nuova escalation a Gaza con un reportage esclusivo da Rafah.