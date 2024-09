Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervista Oliviero Toscani e il premier albanese Edi Rama

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà del processo Open Arms e del peso dell'Italia in Europa

Oggi 19 settembre 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Michele Serra, il professore dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri, il presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia, Vittorio Sgarbi; il costituzionalista ed ex presidente RAI Roberto Zaccaria e i giornalisti Tonia Mastrobuoni, Maddalena Oliva e Francesco Specchia.

Al centro della nuova puntata la qualità della classe dirigente del Governo Meloni, il processo Salvini - Open Arms, il peso dell'Italia in Europa. Nel corso della serata un'intervista di Corrado Formigli al fotografo Oliviero Toscani e un'intervista al premier albanese Edi Rama. Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto.