Albania, apre la “Trattoria Meloni” vicino a uno dei centri migranti. Il proprietario: "Dedicata a una donna straordinaria". VIDEO

Trattoria Meloni in Albania

Albania, apre la “Trattoria Meloni” vicino a uno dei centri migranti. Il proprietario: "Dedicata a una donna straordinaria"

È diventato virale il video della nuova trattoria Meloni aperta da poco in Albania e dedicata alla premier. Il locale è diretto da Luca Gjergj, imprenditore molto vicino al primo ministro Rama. La trattoria è stata aperta a Shengjin, una delle due città albanesi dove sorgeranno i centri per il rimpatrio dei migranti che arriveranno in Italia. All'interno del locale ci sono molti ritratti di Giorgia Meloni con le espressioni più diverse che ricordano i momenti salienti della sua carriera politica.