Piazzapulita, ospiti stasera: focus sugli USA, dall'insediamento di Trump a Elon Musk e gli incendi di Los Angeles. Le anticipazioni della puntata

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà dell'insediamento di Trump, il ruolo di Elon Musk, degli incendi a Los Angeles e del caso Ramy

Oggi 16 gennaio 2025 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Romano Prodi; il conduttore di diMartedì e giornalista Giovanni Floris; la giornalista Carmen Lasorella; la politologa della Columbia University Nadia Urbinati; l'imprenditore George Guido Lombardi; il giornalista Federico Rampini, il costituzionalista Roberto Zaccaria. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l'insediamento di Trump, il ruolo di Elon Musk e l'internazionale di destra. Le fiamme che bruciano Los Angeles con un reportage esclusivo dagli USA e un'inchiesta sul caso Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto in un incidente durante un inseguimento dei carabinieri.