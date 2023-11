Pino Insegno, pure il fuoco amico. Il Tg2 in rivolta: "Ci fa perdere ascolti"

Il caso Pino Insegno, il durissimo comunicato dei giornalisti del Tg2: "Ci penalizza"

Non c'è pace per Pino Insegno, il suo "Mercante in fiera" continua a steccare, gli ascolti del programma sono sempre più bassi e ora a preoccuparsi non sono più solo i dirigenti Rai ma anche il programma che viene dopo la sua trasmissione, vale a dire il Tg2. I giornalisti - si legge su La Stampa - si sentono penalizzati dal traino di Insegno, considerato non un traino ma un affossamento. La trasmissione che precede l’edizione del Tg2 delle 20,30, quella di Insegno, Mercante in fiera, consegna al notiziario solo assenza di pubblico. I giornalisti del Tg2 si sono riuniti in assemblea per correre ai ripari. Il game show del preserale non si sposta da un misero 2% di share, quello che appunto viene consegnato al Tg2.

Un tesoretto, quello degli ascolti ereditati, - prosegue La Stampa - sul quale i telegiornali puntano per partire non in salita. A muoversi è anche il neo direttore della testata, Antonio Preziosi, che non ha nessuna voglia di essere trascinato in un confronto rispetto ai risultati degli anni precedenti, che lo vede perdente. Preziosi ha espresso senza perifrasi "severa preoccupazione per i risultati di ascolto del programma che precede l’edizione delle 20,30, una situazione per noi molto penalizzante". Un’accusa che suona malissimo alla dirigenza Rai, che già in passato aveva difeso programma e conduttore. A dare la mazzata finale è il comunicato uscito dall’assemblea di redazione del Tg2: "Il programma di Insegno ci penalizza". La Rai dovrà affrontare la questione, ormai il problema non si può più nascondere.