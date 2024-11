Pippoland, 'chiedilo al Karma' e non solo... così Michele Basile fa ridere su TikTok

"Il tuo karma di fiducia - Pippo is coming back soon!", scrive Michele Basile su TikTok dove conta più di 860mila follower (e non dimentichiamo i quasi 250mila di Instagram).

Già, perché le storie di Pippoland sono un seguitissime sulla rete e nascono dall'estro e dalla genialità di attore versatile, diplomato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, speaker e doppiatore pubblicitario.

Un cult è scuramente il ciclo 'Chiedilo al Karma'. Quante volte cerchiamo colpe che trascendono dalla nostra vita per spiegare le nostre disavventure quotidiane, siano esse lavorative, sentimentali o di qualsiasi genere? E Michele ne ha fatto un divertente tormentone



O ancora, vogliamo parlare delle eterne incomprensioni tra fidanzati, mogli e mariti, maschi contro femmine?



Insomma, ce n'è per tutti gusti, tanti i personaggi che interpreta - da Frankino a Sandra, Glauco, l'universitario fuori sede, la nonna o il 50enne milanese ('quelli della generazione X non sanno ancora di essere nella generazione X) - nel mondo di Pippoland che sa sempre come strappare un sorriso anche nei giorni più neri.

Un 'progetto' che nacque nel 2021 "con i teatri chiusi sentivo il bisogno di avere un pubblico e ho aperto il mio canale su TikTok. Ho iniziato a scrivere queste brevi storie con protagonisti dei ragazzini e i video sono diventati subito virali - raccontò Michele Basile a Mitomorrow nel luglio 2023 - Sono molto contento dell’opportunità di fare regia, sceneggiatura, montaggio seppur in formato ridotto»

