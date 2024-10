Da TikTok (star) alle paperissime di 'Most Ridicolous': "Ispirati da Gialappa's e Littizzetto". Edoardo Zaggia e Alberto Sacco tornano su Comedy Central e Paramount+. L'intervista

Da TikTok (star) alle paperissime di 'Most Ridicolous': "Ispirati da Gialappa's e Littizzetto". L'intervista a Edoardo Zaggia e Alberto Sacco

"Aspettatevi... delle risate. Perchè se mancano quelle abbiamo fatto male il nostro lavoro", sorride Edoardo Zaggia raccontando ad Affaritaliani.it la nuova stagione di Most Ridiculous in onda tutti i mercoledì alle 21 su Comedy Central (canale 129 SKY e in streaming su NOW) e disponibile su Paramount+.

Lui e Alberto Sacco tornano a condurre un programma che promette regala un'ora di divertimento al pubblico. E promette un altro ingrediente nel menù: "Anche della sorpresa, perché ogni anno stiamo scoprendo nuovi modi in cui le persone possono far ridere senza volerlo. Nuovi tipi di caduta, incidente".

"Tanti cani, bambini, spose, situazioni in cui si può far male", incalza Alberto Sacco.

Non solo clip...

"Anche sketch nostri, tra un video divertente e l'altro", dice Edoardo Zaggia. Ad esempio? "Cose assolutamente senza senso. Piccoli trucchi di magia, ricette, consigli per investire. Ma tutto non deve essere mai preso sul serio. Se no... rischiamo di cadere nel penale, se fanno le ricette che gli proponiamo noi a Most Ridiculous poi ci devono denunciare e sarebbe giusto così", puntualizza con la consueta ironia.

Voi siete star social, content creator di successo: TikTok vi ha lanciati, poi gli show su YouTube ("Rubrichette"), senza dimenticare il podcast "Katia". Ma cosa fa ridere su un social come TikTok?

"In realtà molto di quello su Most Ridiculous funziona anche lì. Poi quello che fa ridere a noi sulla piattaforma social è parlare delle nostre cose quotidiane, che ci rendiamo conto che fa ridere a noi in primis e che quindi dobbiamo cercare di portare attraverso il mezzo in un video breve e veloce che la gente abbia voglia di vedere. "Magari negli altri contenuti che facciamo online cerchiamo di mettere una scrittura più approfondita e pensata", è la ricetta di 'chef' Edoardo Zaggia

Mentre Tik Tok... "vuole cose più spontanee, più vere", sottolinea Alberto Sacco. "Poi devo dire che quest'anno i video che vediamo a Most Ridiculous sono sempre più verticali, quindi secondo me stanno attigendo sempre più da TikTok. Una sinergia..."

A voi personalmente invece cosa fa ridere?

"Sarò banale, ma le cadute. L'uomo che cade nel tombino a me fa sempre ridere.... La caduta sulla buccia di banana con me funziona ancora", dice Zaggia. "Quando c'è una mancanza di corrispondenza tra intenzione e risultato", aggiunge Sacco. Edoardo chiosa. "E' a base della comicità. Il film di Nanni Moretti con l'ironia sotto... anche quello. Però ua bella caduta dove nessuno si è fatto male. Speriamo"

L'episodio più divertente caricato da voi nei vostri video social?

Alberto non ha dubbi: "A me fa sempre ridere quando Edoardo fa la parodia delle mamme che si ubriacano con poco o a cui piace fotografare i fiori". Edoardo aggiunge: "Prendere in giro le nostre mamme ci dà sempre tanta soddisfazione"

Vi ispirate a...

"Siamo ancora di quella generazione cresciuta con la tv.. E allora penso a quei comici che a inizio carriera ci hanno dato molto... La Gialappa's Band con Paola Cortellesi, Fabio de Luigi... E Luciana Littizzetto", ricorda Edordo Zaggia. Alberto Sacco aggiunge: "Anche Victoria Cabello, i suoi 'Very Victoria' o 'Victor Victoria' sono dei capisaldi"

LEGGI ANCHE