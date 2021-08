Pmi, strategie digitali per emergere nei periodi di picco stagionale

Proseguono i percorsi formativi di Italiaonline sulle migliori strategie di comunicazione e vendita online, finalizzati a incrementare il business delle imprese italiane, all’interno del progetto governativo di Repubblica Digitale

Le soluzioni che le imprese possono mettere in atto per affrontare al meglio il calendario degli eventi della seconda parte dell’anno – la c.d. peak season - con le tendenze di consumo e di mercato specifiche, per emergere con le giuste strategie di business. E' questo il tema affrontato nel webinar che Italiaonline terrà giovedì 16 Settembre dalle h.11.00 alle 12.30.

Come sono andati i consumi degli italiani nel 2020? Quanta parte ha avuto l'ecommerce? Quali sono le previsioni del 2021 suggerite dai trend specifici dei picchi stagionali? Come sfruttare questa opportunità? Gli utenti dove scoprono prodotti e servizi da acquistare? Quali sono i canali digitali che utilizzano? Cosa fanno le aziende per sfruttare l'opportunità?

Alcuni professionisti di Italiaonline ne parleranno insieme a un partner autorevole come Facebook, fornendo esempi concreti e case history.



Prosegue dunque "Le imprese a lezioni di digitale", una serie di webinar per apprendere o approfondire le migliori e più recenti strategie di comunicazione digitale finalizzate a incrementare il business, l’iniziativa attraverso la quale Italiaonline, contribuisce al progetto Repubblica Digitale, iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese.

La internet company, leader nelle soluzioni digitali per le imprese, ha scelto di collaborare a Repubblica Digitale con la sua corporate university: Italiaonline Academy

I webinar, completamente gratuiti, sono rivolti a PMI, liberi professionisti e Partite Iva e sono condotti da professionisti Italiaonline. La piattaforma consente ai partecipanti di porre domande, attraverso una chat interattiva, agli speaker di turno, i quali risponderanno in tempo reale.

“Abbiamo apprezzato il progetto Repubblica Digitale sin dal suo nascere. Farne parte ha per noi un significato particolare – ha dichiarato Andrea Chiapponi, Chief Publishing, Advertising Technology And Gaming Officer di Italiaonline - Condividiamo appieno programmi e principi dell'iniziativa e riteniamo nostro obbligo morale, in quanto azienda digitale, quello di mettere a sistema e a disposizione di imprese e cittadini il nostro specifico know how. Dal nostro punto di vista privilegiato sulle PMI, sappiamo bene che la digitalizzazione è la chiave vincente. Le competenze digitali sono oggi più che mai imprescindibili e ci fa piacere avere una nuova opportunità di condividere le nostre, a vantaggio del futuro dell’economia del Paese”.

Gli interessati possono trovare informazioni e aggiornamenti alle pagine:

https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/iniziativa/le-imprese-a-lezione-di-digitale/

https://www.italiaonline.it/corporate/italiaonline-academy/ https://www.linkedin.com/company/italiaonline/ e sugli altri canali social di Italiaonline.