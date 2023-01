"Politica peggio dello spettacolo". De Girolamo e quella spinta contro il muro

Molestie, Nunzia De Girolamo e il retroscena sul politico insospettabile

Mentre continuano a moltiplicarsi le testimonianze di attrici e donne dello spettacolo che rivelano di aver subito abusi da registi e altre figure di spicco maschili del mondo del cinema e non solo, l'ex deputata e ora conduttrice Nunzia De Girolamo, coinvolge anche i politici. "Nel mondo artistico - svela De Girolamo a La Stampa - non ho mai subito molestie di nessun tipo, in quello politico sì. Attenzioni da parte di chi proprio non potevo immaginare. Ho reagito, una volta spingendo contro il muro l’uomo che mi aggrediva e dall’alto del mio 1,80 non è stato difficile, altre volte ho fatto finta di non capire. tentando poi di non rivedere quelle persone. Ci sono molte più molestie in politica che nel mondo dello spettacolo. L’ex deputata, che sabato torna a condurre Ciao Maschio su Rai 1, svela retroscena inediti. De Girolamo indaga il mondo maschile proprio perché sente fortissimo il disagio del mondo femminile. E affronta il problema a viso aperto.

"È fondamentale - prosegue De Girolamo a La Stampa - non abbassare la guardia, i dati sono in crescita, parlarne aiuta anche chi teme di denunciare. Combattere il pregiudizi o nei confronti del mondo femminile che si afferma professionalmente. Una bella carriera deve significare per forza un’andata a letto con un uomo. Mentalità che porta violenza. La paura degli abusi che ho, deriva dallo sfogo improvviso della ragazza con la quale dividevo l’appartamento a Roma durante l’università. Mi raccontò che da bambina era stata violentata dallo zio, ripetutamente, nell’indifferenza della madre. A colpirmi, fu proprio quell’indifferenza materna". De Girolamo parla anche della sua storia d'amore. "Francesco (Boccia, deputato Pd) l’ho conosciuto in un convegno a Napoli. Tutti e due deputati e non ci eravamo mai incontrati in Parlamento. È stato un colpo di fulmine".