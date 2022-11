Bruno Vespa farà piangere Sangennaro (Giuliano)?: il ministro a Porta a Porta

Porta a Porta, anticipazioni e ospiti di martedì 1 novembre

Manca poco per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa in onda su Rai 1 alle 23.30. Il protagonista di uno dei talk show più seguiti del piccolo schermo di questa sera martedì 1 novembre sarà un ospite davvero speciale: si tratta del neo ministro della Cultura, il giornalista Gennaro Sangiuliano. Di che cosa parlerà il neo ministro? Sul tavolo verrrano trattate diverse tematiche, tra le quali i nuovi programmi e i prossimi interventi in un campo considerato fondamentale per il nostro Paese: la cultura. Inoltre, il ministro risponderà alle domande di Vespa e degli altri ospiti della puntata che probabilmente gli chiederanno anche particolari delle prime decisioni assunte dal Consiglio dei ministri.