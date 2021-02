PagineBianche, al via la campagna "Prima lo visiti, prima ti visita"

Al via la campagna digital, a pochi giorni dal lancio del portale PagineBianche Salute - il marketplace per la prenotazione in tempo reale di visite specialistiche ed esami diagnostici presso i migliori ospedali - di PagineBianche che va ad aggiungersi alle properties Italiaonline.

Con la campagna di lancio arriva il nuovo payoff di brand: "Prima lo visiti, prima ti visita", che sintetizza e racconta il punto di forza distintivo del servizio, la facilità di prenotare visite ed esami direttamente online. La campagna si sviluppa attraverso una multi-soggetto pop, che utilizza il mondo colorato e ironico del circo come metafora delle difficoltà (acrobazie, salti mortali, sfide al limite dell’umano) che l'utente incontra quotidianamente quando si tratta di prenotare visite ed esami. Grazie alla call to action che sottolinea la facilità di prenotare subito online, PagineBianche Salute diventa la risposta naturale a questo tipo di necessità.

“Tutti noi abbiamo esperienza di lunghe ricerche telefoniche, code e perdite di tempo, nel tentativo di prenotare una visita specialistica o un esame. Cose che possono mettere a dura prova la pazienza e la serenità di chiunque – commenta Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline. PagineBianche Salute nasce quindi con il preciso obiettivo di essere un aiuto e di facilitare la vita dei clienti e dei pazienti, grazie al digitale. Senza dimenticare il vantaggio anche per gli operatori del settore che, grazie a PagineBianche Salute, aumentano il numero dei contatti e riducono il proprio carico di lavoro amministrativo. La campagna appena lanciata racchiude, in modo ironico e divertente, il concetto base del progetto: niente più fatiche da fenomeni. Da oggi prenotare una visita o un esame può essere facile e veloce.”